Was macht eigentlich eine Dirigentin?

Ich liebe die große Bandbreite, die wir musikalisch abdecken und ich mag die vielen Einsatzmöglichkeiten, die der Beruf bietet. Bei der Vorbereitung gucke ich mir nicht nur die Noten an, ich versuche so viel wie möglich über den Komponisten und die Zeit, in der er lebte, zu erfahren. Außerdem mag ich, dass man in Kontakt mit sehr vielen verschiedenen Persönlichkeiten steht.