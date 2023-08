Was macht eigentlich eine Food-Stylistin?

Praktisch überall. Entweder aus mir selbst heraus oder auch von außen. Wo auch immer Food zu sehen ist, schaue ich hin: in der Natur, in Magazinen oder Kochbüchern, in den sozialen Medien, in der TV-Werbung, auf Verpackungen, in Restaurants. Ich schaue immer mit den Augen der Food-Stylistin. Abschalten kann ich nie - ich will das auch gar nicht.