Was macht eigentlich eine Restauratorin?

Wer Restaurierung studieren will, muss in der Regel erst seine künstlerische Eignung und die Absolvierung des Vorpraktikums nachweisen. Dann wird man zu einer mehrtägigen Eignungsprüfung eingeladen und die besten Teilnehmer bekommen am Jahresende einen Studienplatz. Das Studium selbst ist sehr breit gefächert und vereint Naturwissenschaften, Kunstgeschichte und einen großen praktischen Arbeitsanteil.