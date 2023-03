Wie Corona das Arbeiten verändert hat

Homeoffice ist das eine - aber was, wenn die Arbeit per Laptop auch in einer Strandbar erledigt werden kann? Workation, also die Kombination aus Arbeit (work) und Urlaub (vacation), hat mit dem Homeoffice seit Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls einen Aufschwung erlebt - zumindest bei denen, die es sich leisten können und auf den passenden Stellen sitzen.