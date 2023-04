Wie umgehen mit Verschwörungserzählungen am Arbeitsplatz?

Zwar gilt: „Die Meinungsfreiheit macht kein Ende an der Bürotür oder an der Firmentür“, so der Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Meyer. „Man darf also auch am Arbeitsplatz seine Meinung äußern.“ Und wer beispielsweise am Fließband Kolleginnen oder Kollegen Verschwörungstheorien erzählt, kann daran zunächst arbeitsrechtlich nicht gehindert werden. Doch im Einzelfall gibt es Grenzen.