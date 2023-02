Wie viel Ehrlichkeit verträgt der Job?

„Natürlich riskiere ich durch radikale Ehrlichkeit jemanden zu verletzen und ein Höchstmaß an Unbehagen bei mir und den anderen auszulösen“, gibt Fink zu Bedenken. Er rät deshalb, einen geeigneten Rahmen für radikale Ehrlichkeit zu schaffen. Das kann man etwa, indem man eine ruhige Gesprächssituation wählt. Wichtig: Das Gespräch sollte am besten persönlich stattfinden. Von radikal ehrlichen Telefonaten und Textnachrichten rät Fink ab. Zur Not greife man besser zum Video-Call.