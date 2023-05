Zählt das Hochfahren des Rechners zur Arbeitszeit?

„Wenn man sich zum Beispiel in einem Stahlwerk die feuerfeste Kleidung anziehen muss, dann ist diese Umkleidezeit natürlich auch Arbeitszeit“, so Meyer. Schließlich zögen Arbeitnehmer diese im Interesse ihres Arbeitgebers an. „Und das Gleiche gilt für das Hochfahren des PCs.“ Unabhängig davon, wie lange das dauert und ob man nun im Homeoffice arbeitet oder im Büro.