Zahnmedizin-Studium in Brandenburg möglich: Beginn 2024

Beim Modellstudiengang Zahnmedizin in Brandenburg an der Havel gebe es kein separates Physikum und damit kein Risiko für Studierende, an dieser Hürde zu scheitern, sagte MHB-Kanzler Gerrit Fleige zu den Bedingungen. Beim Physikum in der Medizin - also einem Staatsexamen - gibt es stets eine gewisse Durchfallquote.