Zweite Lebenshälfte: Wie berufliche Neuorientierung gelingt

Und dann muss man gucken: Was ist mir wirklich wichtig? Welche Rahmenbedingungen brauche ich? Was sind meine Werte? Ganz oft ist es ja ein Wertekonflikt, wenn es nicht mehr funktioniert im Job. Dann müssen Sie abgleichen: Kann sich das, was mir wichtig ist, in diesem Bereich überhaupt erfüllen - und wenn nicht in diesem Bereich, vielleicht an anderer Stelle im Unternehmen? Oder hat das mit der Branche, vielleicht sogar mit dem Thema zu tun?