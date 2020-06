Skoda Octavia fährt ab Herbst als Scout vor

So fährt der neue Skoda Octavia Combi Scout ab Herbst vor. Foto: Skoda/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Skoda/dpa-tmn)

Weiterstadt - Skoda rüstet den neuen Octavia für kleine Abenteuer im Alltag. Ab dem Herbst rollt der Kombi auch in vierter Generation wieder in der Scout-Variante an.

Dafür rücken die Tschechen ihren Bestseller mit knapp zwei Zentimetern mehr Bodenfreiheit und einer neuen Kunststoff-Beplankung ein wenig näher ans SUV. Einen genauen Termin für die Markteinführung lässt Skoda noch offen, genau wie die Preise.

Auch technisch rüstet Skoda auf. Im Scout hat ein neuer Diesel Premiere. Der 2,0 Liter große TDI leistet 147 kW/200 PS und wird zum bislang stärksten Selbstzünder in der Baureihe, teilte der Hersteller mit.

Daneben gibt es zwei weitere Diesel mit 85 kW/115 PS und 110 kW/150 PS sowie zwei Benziner: Einen 1,5-Liter mit 110 kW/150 PS und einem optionalen Mild-Hybrid-Baustein oder einen 2,0-Liter mit 140 kW/190 PS. War der Scout bislang ausschließlich mit Allrad zu haben, gibt es die beiden Einstiegsmotoren nun erstmals auch als Fronttriebler.