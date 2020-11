Wen darf ich jetzt im Auto mitnehmen?

Wenn das Gesicht in wesentlichen Zügen erkennbar bleibt, kann auch die Person hinter dem Steuer eine Maske tragen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn)

München - Wieder neue Corona-Regeln. Doch wer darf alles im Auto mitfahren? Die Zahl der Begegnungen soweit wie möglich zu reduzieren - das steht im Fokus der neuesten Kontaktbeschränkungen von Bund und Ländern.

So dürfen sich laut ADAC nur Angehörige des eigenen Hausstandes mit denen eines weiteren in der Öffentlichkeit treffen - insgesamt nicht mehr als zehn Personen. Drei Freunde aus drei unterschiedlichen Hausständen dürften demnach nicht mehr gemeinsam in einem Auto fahren, nennt der Autoclub ein Beispiel.