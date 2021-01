Wie schnell darf ich mit Schneeketten fahren?

Sind die Verhältnisse so winterlich, dass selbst Winterreifen den Grip verlieren, geht es nur noch mit Schneeketten voran. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

Erfurt - Das Fahren auf tief verschneiten Straßen ist für viele Autofahrer ungewohnt und verlangt ihnen einiges an Können ab. Sind die Straßenverhältnisse extrem, bauen selbst Winterreifen nicht mehr genügend Grip auf.

Ein Weiterkommen ist dann nur noch mit Schneeketten möglich - und manchmal ist das sogar verpflichtend. Stets allerdings gilt: Für Kraftfahrzeuge mit Schneeketten ist auch unter günstigsten Umständen nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig, erläutert Achmed Leser von Tüv Thüringen.

Montage und Fahrt erfordern zudem etwas Übung und Geschick. «Nicht jeder Autofahrer ist schon einmal mit Schneeketten gefahren oder hat diese montiert», so Leser. Das Anlegen der Schneeketten sollte daher schon vor der Fahrt in die Berge und vor allem in sicherer Umgebung geübt werden. Denn muss das erste Montieren in einem Ernstfall bei Schneesturm am Straßenrand erfolgen, komme es häufig zu Problemen.

Immer auf die Reifen der Antriebsachse

«Generell müssen Schneeketten auf der Antriebsachse montiert werden. Bei Fronttrieblern also auf der Vorderachse und bei heckgetriebenen Fahrzeugen auf der Hinterachse», erläutert Leser. Wohin sie bei Allradfahrzeugen kommt, klärt ein Blick in die Bedienungsanleitung.

«Je nach Allradsystem empfehlen die Fahrzeughersteller die Montage auf der Vorder- oder Hinterachse. Den besten Grip erhält man natürlich, wenn auf beiden Antriebsachsen Schneeketten aufgezogen werden», verdeutlicht Leser.

Eine Pflicht zur Schneeketten-Nutzung kann das Verkehrszeichen «Schneeketten vorgeschrieben» für eine Straße anordnen. So gekennzeichnete Abschnitte dürfen dann nur mit Schneeketten befahren werden. Ansonsten ist mit einem Bußgeld von 20 Euro zu rechnen. Wer sich dabei nicht an die maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hält, für den sieht der Bußgeldkatalog je nach Schwere hohe Geldbußen, Fahrverbote und auch Punkte in Flensburg vor.

