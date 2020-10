Eine wahre Größe

(Foto: )

Kantiger ist er geworden, der Kia Sorento der vierten Generation. Dies zeigt sich besonders, wenn der Vorgänger danebensteht. Das neue Flaggschiff, das die Koreaner jetzt in die Showrooms gebracht haben, wird wegen der staatlichen Kaufprämie ab 2021 auch als Plug-in-Hybrid zu haben sein. Dass 2002 die Kunden ein Jahr auf ihr aus heutiger Sicht hausbacken wirkendes Auto warten mussten, sei aber kein Fingerzeig auf ähnlich lange Lieferfristen für die Steckdosen-Variante des in Korea gebauten Wagens, so eine Sprecherin. 80 000 Einheiten des stattlichen SUV wurden seitdem hierzulande verkauft, drei Millionen weltweit. Und der Neue biete so viel Premium und sei so smart wie kein anderer vor ihm, heißt es. Verkaufsziele aber werden nicht genannt für den Sorento, der ab 41 419 Euro zu haben ist. Die Topversion kostet 54 871 Euro, der Preis für den Plug-in steht noch aus. Wettbeweber sind Modelle wie der VW Tiguan Allspace.

Bei Kia ist – wenn man Mildhybride mitrechnet – inzwischen jedes vierte Fahrzeug elektrifiziert. Auch die Crossover- und SUV-Modelle, die 55 Prozent des Produktportfolios ausmachen. Erstmals wird auch der Sorento unter Strom gesetzt. Gleichwohl wird erwartet, dass je die Hälfte der Zulassungen auf den neuen Diesel entfallen und die aufladbare Hybrid-Version. Der normale Hybrid wird da eher als „Brücke“ gesehen. Für den Selbstzünder spricht auch die um 500 Kilo auf 2,5 Tonnen gestiegene Anhängelast: Pferde, Boote, Wohnanhänger.

Dritte Sitzreihe optional und ein riesiges Cargoabteil

Mit 4,81 Metern kam nur ein Zentimeter in der Länge dazu – aber vier Zentimeter beim Komfortmaß Radstand. Eine fürstliche Beinfreiheit in Reihe zwei ist das Ergebnis; vorne geht es gewohnt großzügig zu. Wer eine dritte Sitzreihe möchte für den sechsten und siebten Mitfahrer, muss 965 Euro extra zahlen. Sogar Erwachsene kommen leichter nach hinten. Die Angst vor Notsitzen ist nunmehr unbegründet. Hinter die elektrisch öffnende Heckklappe passen bei fünf Mitfahrern 910 Liter. Und bei umgeklappter Rückbanklehne werden es 2100.

Die schiere Größe ist es aber nicht, die dominiert. Es ist der bleibende Eindruck, dass man sich hier viel Mühe gegeben hat von Materialauswahl über Verarbeitung bis zum Gebrauchsnutzen – sowie Fahrspaß. Die Topausstattung Platinum bietet einen attraktiven Mix aus Softtouchbereichen in Lederoptik, Rähmchen in Metallanmutung sowie schwarzen Hochglanzflächen. Hinzu kommen Riesendisplays für Kombiinstrument und Infotainmentsystem. Letzteres natürlich auf dem aktuellen Stand der Konnektivitätstechnik, die auch eine UVO genannte Smartphone-App umfasst. Wer etwa das Verriegeln vergessen hat, kann das selbst über hunderte Kilometer hinweg nachholen. Und wer in die Navigation ein Ziel eingibt, bekommt von der App auch dann Weghinweise angezeigt, wenn man für den finalen Fußweg ausgestiegen ist.

Die Armada an Assistenzsystemen mag manchem zu viel sein. Zwei neue Funktionen sollen dennoch lobend erwähnt werden: Wer nach dem Ampelstopp bei Grün „schläft“, wird vom Bordsystem zum Losfahren ermahnt. Daneben gibt es eine Totwinkel-Funktion, bei der mit dem Setzen des Blinkers die Bilder von in den Außenspiegeln integrierten Kameras im digitalen Kombiinstrument eingeblendet werden. Ein echter Sicherheitsgewinn.

Bei den Motoren gibt es eine Vollhybrid-Kombination aus 1,6-Liter-Benziner und E-Motor mit 169 kW/230 PS Systemleistung oder einen 2,2-Liter-Diesel mit 148 kW/202 PS und 440 Nm. Den neuen Selbstzünder fuhren wir bei der Präsentation. Überzeugend ist das Aggregat bei Laufruhe und Leistungsentfaltung. Immer an Bord ist das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das perfekt arbeitet. Optional ist der Allradantrieb für den Zweitonner, der in 9,2 Sekunden Tempo 100 erreicht und 202 km/h schnell ist. Der Expresszuschlag liegt dann bei rund 2,5 Litern, die auf den NEFZ-Wert von rund sechs Litern aufgeschlagen werden müssen. Das Fahrwerk wirkt ausgewogen, aber auch straff genug für schnelle Kurven. Das Handling ist trotz der Größe erstaunlich gut.

Das Einstiegsmodell – Diesel in der Version Edition 7 – zu 41 419 Euro hat 17-Zoll-Räder, Digital-Kombiinstrument, Rückfahrkamera, beheizbares Lederlenkrad, Parkpiepser sowie viele Assistenten. Mit Allrad in der nächsthöheren Version Vision sind es 4500 Euro mehr. Als Hybrid werden mindestens 42 394 Euro fällig oder 47 073 als AWD. Lange vorbei sind die Zeiten, als man mit weniger als 30 000 Euro einsteigen konnte.