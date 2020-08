Hyundai i10 – die kleine Größe

In der dritten Auflage des Hyundai i10 steht das Modell N Line für die Sportabteilung. Mit seinen 100 PS ist der Zwerg ausgesprochen flott unterwegs. (Foto: Hyundai)

Besonders groß ist das Interesse an Kleinstwagen in weiten Teilen der Autoindustrie nicht mehr. Dazu sind die Margen zu gering, die CO2-bedingten Investitionen in moderne Verbrenner zu hoch. Die Zwerge nur noch als E-Auto anzubieten, ergibt bei einer rein urbanen Nutzung zwar Sinn. Geht aber vielfach am Wunsch von Kunden vorbei, bei denen solche Fahrzeuge das einzige Auto sind. „Während andere Hersteller das Segment verlassen, bekennen wir uns bei Hyundai ganz bewusst zu dieser Klasse. Wir reagieren mit dem neuen i10 auf die nach wie vor hohe Nachfrage nach konventionell angetriebenen Kleinstwagen“, so Hyundai-Deutschlandchef Jürgen Keller bei der Präsentation der dritten Generation des i10. Der hat sich hinsichtlich der Sicherheitssysteme und der Konnektivitätstechnologie verbessert. Und sieht zudem noch besser aus.

Mit dem i10 N Line, der in dieser neuen Ausstattungslinie ausschließlich mit dem aufgeladenen Einliter-Dreizylinder und 74 kW/100 PS (4,8 Liter im Mix, 105g CO2/km) daherkommt, bieten die Koreaner zudem ein Sahnehäubchen: 10,5 Sekunden bis 100, Spitze 185 km/h. Auch optisch gefällt der Wagen durch spezifische LED-Tagfahrlichter – markant gestylt und im Kühlergrill integriert. Am Heck stehen das Doppel-Endrohr und ein angedeuteter Diffusor für sportive Werte. Besondere 16-Zoll-Aluräder gehören ebenfalls zum Serienumfang. Das alles kostet 7604 Euro Aufpreis gegenüber der Basisvariante ab 10 712. Also selbstbewusste 18 316 Euro.

Die wichtigen Neuerungen des frischen Viertürers gelten natürlich auch für das Topmodell. Wie etwa der um vier Zentimeter auf 2,43 Meter gewachsene Radstand. Selbst wenn Hinterbänkler eher selten mitfahren dürften und dann meist auf kurzen Strecken, lassen sie sich nun im 3,67 Meter kurzen Wagen passabel unterbringen. Und das Ladeabteil schluckt 252 Literchen – ein respektabler Wert. Obwohl das Design nur behutsam angepasst wurde, wirkt der i10 drahtiger und kommt breiter um die Ecke. Ins Auge sticht nach dem Einstieg der große Zentralmonitor. Alle Modelle haben eine autonome Notbremsung inklusive Fußgänger-Erkennung an Bord und einen Spurhalteassistenten. Auf Wunsch gibt es Verkehrszeichen-Erkennung. Immer dabei sind analoge Rundinstrumente. Ergonomisch und modern geht es im Innenraum zu – trotz einfacher Materialien.

Mit dem kleinen Turbo im N bekommt der frontgetriebene Hyundai einen Vitaminstoß gegenüber den bisweilen zäh wirkenden Sauger-Varianten. Die gibt es als Einliter mit drei Zylindern und 67 PS (49 kW) oder mit vier Zylindern und 1,2 Litern Hubraum sowie 84 PS (62 kW). Das automatisierte Getriebe statt der ansonsten manuell einlegbaren fünf Fahrstufen kostet 700 Euro. Ein ausgewogenes, recht komfortables Fahrwerk besitzen alle Varianten.