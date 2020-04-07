Dienstag,
07.04.2020 - 00:00
3 min
ÖPNV in Frankfurt: Eine schwierige Gratwanderung
Einerseits müssen Verkehrsgesellschaften in Zeiten von Corona auf sinkende Fahrgastzahlen reagieren, andererseits muss gerade wegen der Krise eine Entzerrung gewährleistet sein.
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