Ratgeber

Recht im Verkehr

mehr aus Recht im Verkehr
plus
Dienstag, 07.04.2020 - 00:00
3 min

ÖPNV in Frankfurt: Eine schwierige Gratwanderung

Einerseits müssen Verkehrsgesellschaften in Zeiten von Corona auf sinkende Fahrgastzahlen reagieren, andererseits muss gerade wegen der Krise eine Entzerrung gewährleistet sein.

Von Katja Sturm
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind Frankfurts Bushaltestellen zu Stoßzeiten stark frequentiert. Ist auch der ankommende Bus zu voll, empfehlen Experten, einen Bus später zu nehmen. Foto: dpa

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind Frankfurts Bushaltestellen zu Stoßzeiten stark frequentiert. Ist auch der ankommende Bus zu voll, empfehlen Experten, einen Bus später zu nehmen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHVP0tGJy0VRWyM2yhovOxMKVtG3A0MKWzMKWcMJ4tnZBxqUEyovOxnJHtGzSbqzIln2IbpaAaMKAyoTkmL2uuMaEyovOHpzSzMzykVUIhMPOJMKWeMJulp2qyp2IfoUAwnTSzqPOTpzShn2M1paDtXSMUEvxtMTyyVScunTjtMTIlVRW1p3AyYPOGqUWuj59yov0tqJ5xVSHgDzSbozIhVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtM2ImMJ5eqP4tET9wnPO3MJqyovOxMKVtD29lo25uqzylqKZgF3Wcp2HtqJ5xVTEypvOxLJ1cqPO2MKWvqJ5xMJ5yovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhYPOxLKW1oaEypvOxnJHtDKImp2I0raIhMlOxMKZtH2AbqJkvMKElnJIvpljtp2yhMPOvMKWynKEmVUAynKDtEJ5xMFOAj6ElrvOxMKI0oTywnPO3MJ5cM2IlVZB2MzMyoaEfnJAbMFOPqKAmMFO1ozDtDzSbozIhVTSfplOcovOlMJq1oZBxpzIhVScynKEyovOcovOxMKVtE3Wij59mqTSxqPOuoFOALJyhVUIhqTIlq2Iapl4tIJ0tMKE3LFN4ZPODpz96MJ50VUAynFOxnJHtJzSboPOxMKVtEzSbpzsQcUA0MFOaMKA1ozgyovjtMKWeoZBxpaDtIUWuMzMcpF1DpzImp2ImpUWyL2uypvOYoTS1plOZnJ5ynl4tETSlLKIzVTuuqUEyVT1uovOeqKW6MaWcp3EcMlOlMJSanJIlqP4tETIhoz9wnPOypzquLvOmnJAbVTcyqUc0VT5iL2ttMJyhoJSfVRS1MaA0o2AeqJ5ap2WyMTSlMv4=
DKIzVT1uozAbMJ4tH3ElMJAeMJ4toz9wnPOcoJ1ypvOaqKDtM2Izj7kfoUD=
E3W1ozDtMTSzj7klVUAcozDtn3WcqTymL2uyVSA0nJ1gMJ4fVTEcMFOgo25cMKW0MJ4fVTEup3ZtqzyyoTHtDaImp2HtqJ5xVRWunT5yovO6qFO2o2kfVUAynJIhYPO1oFOmnJAbVTyhVTybozIhVTShVTEyovO2o3WaMJqyLzIhMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVUMiovO6q2IcVR1yqTIlovO6qFObLJk0MJ4hVSc3LKVtq2IlMTIhVSHgDzSbozIhVT1cqPOgj7MaoTywnUA0VUMcMJkyovOKLJqyovOuqKAaMKA0LKE0MKDtqJ5xVTkuozqyVRqyoTIhn2W1p3AyVTIcozqyp2I0raDfVTEuoJy0VTImVUMcMJjtHzS1oFOanJW0YvORo2AbVUc1VT1uozAbMJ4tJzIcqTIhYPOyqUquVUsQcTulMJ5xVTEyplO3MJy0MKWbnJ4tqz9lnTShMTIhMJ4fVUqyoz5aoTIcL2ttLJWaMKAwnUsQcTAbqTIhVRWypaIzp3MypzgynUWmVTSgVR1ipzqyovOmo3qcMFOuoFOmpZBxqTIlMJ4tGzSwnT1cqUEuMljtp2yhMPOxnJImMFOuqJLtoJShL2uyovOGqUWyL2gyovOho2AbVTygoJIlVTq1qPOaMJoQiTkfqP4tETImnTSfLvO3qKWxMFOxMKVtraI2o3VtLKIzVTWcplO6qFNmZPOAnJ51qTIhVRSvp3EuozDtqzIloZBxozqypaEyVSEun3DtMJyhnJqypvOZnJ5cMJ4tq2yyMTIlVUMypziQiUW6qQftLJ5xMKWyVTMunUWyovOxnJHtFTSfqTImqTIfoTIhVTcyqUc0VUAwnT9hVTMlj7kbMKVtLJ0tITSaVTShYPO1oFOPMKW1MaA0j6E0nJqyVUQQiT5eqTkcL2ttraIlVRSlLzIcqPO6qFOvpzyhM2IhYvOALJ4tq2IlMTHtq2IcqTIlnTyhVTEcMFOZLJqyVTWyo2WuL2u0MJ4fVUIgVTqyM2IvMJ5yozMuoTkmVT5uL2u6qJWyp3Aypz4fVTWyqT9hqPOZnJ5ynl4tETSvMJxtp2IcVTcyMT9wnPO6qFOvMKYQiTAep2ywnUEcM2IhYPOxLKAmVTS1L2ttMfB8pvOHpzSzMzykVUIhMPOmMJyhMFODLKW0ozIlVTEcMFOGnKE1LKEco24tMJyhMFOaLJ56VT5yqJHtp2IcVUIhMPOgLJ4tMKWmqPOSpzMunUW1ozqyovOcovOxnJImMKVtp2SgoJIfovOgj7kmp2HhVRIcozHt4bPrE3WuqUquozEypaIhM+XNaPOmMJxtraHtLzI3j6EfqTyaMJ4h
IJ0tMJyhVTgioKOfnKccMKW0MKZtE2IzoTIwnUDtq2yyVTIcozIhVTquoabtozI1MJ4tEzSbpaOfLJ4traHtMJ50q2IlMzIhYPOvMJ7QgaEcM3DtoJShVTI0q2Rtp2IwnUZtI29wnTIhYvOIoFOynJ4tp2AbozIfoTIlMKZtEKWaMJWhnKZtraHtMKW6nJIfMJ4fVUq1pzEyVTSfplOPLKAcplOzj7klVTEuplOQo3WiozRgF29hrzIjqPOdMJ5yplOzj7klVSAioz50LJqyVTqyoz9goJIhVUIhMPOuovOynJ5cM2IhVSA0MJkfMJ4tMKWaj6EhraDhVBXNayAioz50LJqmMzSbpaOfLJ4e4bPpVUqcpzDtMTSmVTyhVTEypvOcoaEypz5yovOYo21gqJ5cn2S0nJ9hVTqyozShoaDhVREypvOPoTywnlOuqJMmVTIcM2IhMFODMKWmo25uoPOvoTyyLvOxLJWynFOhnJAbqPO1ozWypfB8L2gmnJAbqTyaqP4tGz9wnPOanJW0VTImVTkuqKDtGTyhMJftoaIlVBXNazkynJAbqPOypzwQgzu0MFOTMJufrzIcqTIh4bPpVTyhVTEyovOynJqyozIhVSWynJuyovjtMT9wnPOynJ4tDJ5mqTyyMlOuqJMapaIhMPO2o24tF3WuozgbMJy0MJ4fVSS1LKWuoaGQcT5yovOiMTIlVUqyM2IhVTEypvOPMKElMKI1ozptMTIlVTIcM2IhMJ4tF2yhMTIlVUAynFOhnJAbqPOuqKA6qKAwnTkcMpBsMJ4tqJ5xVUAiM2SlVUc1VTIlq2SlqTIhYvORLKWuqJLtq29foTIhVTEcMFOJMKWeMJulp2qyp2IfoUAwnTSzqTIhVUMipzWypzIcqTI0VUAynJ4h
IJ0traHtq2ymp2IhYPO3nJHtp2yyVTqypzSxMFOxLKA0MJuyovjtq2IlMTIhVT5yLzIhVTEyovOFj7kwn21yoTE1ozqyovOxMKVtEzSbpzsQcUA0MFOuqJAbVTEcMFOynJqyozIhVRMunUWypvOvMJMlLJq0VUAiq2yyVR1cqTSlLzIcqTIlVTIcozqyp2I0raDfVTEcMFOxMJ4tDJ5xpzShMlOuovOxMJ4tFTSfqTImqTIfoTIhVUIhMPOcovOxMJ4tIzIln2IbpaAgnKE0MJkhVTWyo2WuL2u0MJ4hVSc1MTIgVTqyLzHtMKZtMJyhVSeQcTufp3ymqTIgYPOxLKZtj5kvMKWfLKA0qJ5aMJ4tpzIanKA0pzyypaDhVSAioTk0MFOynJ4tIJ50MKWuozqyLz90VTMyp3EaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4fVTWyopB8nTHtoJShVUAcL2ttqJ0tp2AbozIfoUA0opB2M2kcL2ttDJWbnJkzMF4tFJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyVTI0q2RfVUAuM3DtGTyhMJffVTuuLzHtoJShVTMup3DtqZBxM2kcL2ttIzIlj6EhMTIlqJ5aMJ4tqJ5xVRShpTSmp3IhM2IhVUMipzqyoz9goJIhYvQvtW5OLzIlVT1uovOeLJ5hVT5cMFO3nKAmMJ4fVUqcMFO2nJIfMFOAMJ5mL2uyovO3nKWeoTywnPOuovOynJ5ypvOVLJk0MKA0MJkfMFOmqTIbMJ4h4bPpVREyp2uuoTVtp2IcVTS1L2ttnzIxMKVtp2IfLaA0VTqyMaWuM3DfVTI2MJ50qJIfoPOgLJjtMJyhMFOmpZBxqTIlMFOPLJuhVUc1VT5ynT1yovjtq2IhovOxnJHtM2IlLJEyVTShn29goJIhMTHtp2Abo24traHtqz9foPOcp3Dh
DKIwnPOgnKDtLJ5xMKWyovOALpBsozSboJIhVTWyopB8nTIhVUAcL2ttMTyyVSMypzgynUWmM2ImMJkfp2AbLJM0MJ4fVTEuplOOoaA0MJAeqJ5ap3Wcp2yeolOaMKWcozptraHtnTSfqTIhYvOGolOvoTIcLzIhVTEcMFO2o3WxMKWyovOKLJqyoaGQiUWyovOaMKAwnTkip3AyovO1ozDtMTyyVRWypzIcL2uyVUIgVTEcMFOTLJulMKVtp2yhMPOuLzqyp3OypaW0YPO1oFOmo3qinTjtMTyyp2HtLJkmVTS1L2ttMTyyVRMunUWaj6EmqTHtraHtp2Abj7k0rzIhYvOHj7klMJ4tq2IlMTIhVTS1qT9gLKEcp2AbVTqyj7MzMz5yqPjtp29xLKAmVT5cMJ1uozDtoJIbpvOuqJLtMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRghj7MjMzHtMUYQiTAeMJ4toKImpl4tDJkfMJyhVTWynFOynJ5cM2IhVZBxoUEypzIhVSA0pzUQa2IhLzSbozIhVTymqPOxLKZtLKImVUEyL2uhnKAwnTIhVRqlj7khMTIhVT5cL2u0VT3QgzqfnJAbYt==
j5kvMKVtGzSwnUDtq2IlMTIhVTEcMFOTLJulrzI1M2HtM3YQiT5xoTywnPOaMKWynJ5cM3DtqJ5xVTEyp2yhMzy6nJIlqP4tDJkfMKWxnJ5apljtp28toKImplOZnJ5eMFOynJ5lj6E1oJIhYPOmMJxtMTSmVUAwnT9hVT1cqPOxMKVtMKWmqTIhVR51qUc1ozptMTImVSEuM2ImVUqcMJEypvQQiTWypzuioUDh
Recht im Verkehr Ratgeber Recht Verkehr Ort Hessen Frankfurt,-stadt Frankfurt-am-main Frankfurt Vermischtes
Kommentare
nach oben