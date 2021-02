Mit Zimmerpflanzen kommt Natur ins Haus

«Urban Jungle» ist angesagt: bei dem wilden Mix von Grün ist wichtig, dass alle Pflanzen die gleichen Ansprüche an Licht und Pflege haben. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn)

Berlin - Ein paar Blumentöpfe auf dem Fensterbrett? Das ist vielen Pflanzenfreunden zu langweilig. Heute wird die Wohnung gerne mal zum Dschungel. Zimmerpflanzen trendbewusster Bewohner sind zahlreich, üppig und dekorativ.

Lange führten exotische Pflanzen wie Orchideen die Liste der beliebtesten Zimmerpflanzen an. «Sie hatten in den letzten zehn bis 15 Jahren ihre große Zeit. Seit etwa drei Jahren kommen nun aber die Grünpflanzen», so Leo Thissen vom Bundesverband Zierpflanzen in Bonn. Gefragt sind vor allem Sorten mit großen Blättern wie das Fensterblatt (Monstera deliciosa), die Geigenfeige (Ficus lyrata) oder auch Strelitzien.

«Bei den Blühpflanzen dominieren aber immer noch die Orchideen», erklärt Arne Hückstädt vom Industrieverband Garten in Düsseldorf. Neben der bekannten Schmetterlingsorchidee werden jetzt zunehmend auch anspruchsvollere Arten nachgefragt. An Beliebtheit gewonnen haben außerdem Blühpflanzen, die ansprechende Blätter oder besondere Blütenfarben haben, wie etwa Flamingoblumen (Anthurien). Auch finden Kakteen und Sukkulenten immer mehr Liebhaber.

Wer eine einzelne Pflanze in einem Raum in Szene setzen möchte, sollte nach Exemplaren mit einer speziellen Blattform oder -farbe suchen. Auch große und außergewöhnliche Blüten lassen eine Einzelpflanze wirken, ebenso wie Pflanzen mit einer auffallenden Wuchsform.

Pflanzen mögen Gesellschaft - auf Abstand

Besonders modern ist der Trend, Pflanzen an den Wänden zu platzieren. «Relativ unkompliziert sind grüne Bilderrahmen», meint Thissen. «Dafür sind stark aufrecht wachsende Pflanzen geeignet. Sie müssen wie jede andere Zimmerpflanze passend zum Klima in Raum gewählt werden, sonst leiden sie und werden unansehnlich.»

Eine wilde Mischung von Grün, den angesagten «Urban Jungle» erzielt man durch die Kombination verschiedener Pflanzen. «Dafür eignen sich alle Arten mit gleichen Ansprüchen, was Temperatur, Licht und Pflegeaufwand angeht», sagt Hückstädt. Wichtig ist, dass große Pflanzen kleineren nicht das Licht wegnehmen. Deshalb sollten die kleineren näher am Fenster platziert werden.

Pflanzen profitieren davon, wenn sie in Gruppen stehen - allerdings nicht zu dicht, da sie sich sonst gegenseitig im Wachstum behindern. Größere Pflanzen kann man auch mit kleineren Arten unterpflanzen und so zwei oder mehr Pflanzen im selben Topf unterbringen. Auch hier müssen die Ansprüche zueinander passen.

Für ein gesundes Wachstum braucht es Licht

Eins haben die meisten Zimmerpflanzen gemeinsam: «Fast alle Trendpflanzen kommen aus tropischen oder subtropischen Regionen. Daher benötigen sie meist Temperaturen über 20 Grad», so Hückstädt. Da sie für ein gesundes Wachstum auch viel Licht brauchen, sollten sie an einem hellen Standort stehen. Insbesondere Pflanzen mit mehrfarbigen Blättern brauchen viel Licht, damit sie farbenfroh bleiben und gut wachsen. In dunklen Ecken verkümmern sie schnell.

Sehr hell mögen es zum Beispiel Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae), der Palmfarn (Cycadales) und die Zimmertanne (Araucaria heterophylla). «Diese Pflanzen brauchen mehr als 4300 Lux», erklärt Jürgen Hermannsdörfer vom Zentralverband Gartenbau in Berlin. Mit erheblich weniger Licht kommen dagegen zum Beispiel Drachenbaum (Dracaena) und Kolbenfaden (Aglaonema) aus. Ihnen genügen - je nach Sorte - schon 800 Lux.

«Bevor man eine Zimmerpflanze kauft, sollte man also den künftigen Standort kennen», rät Thissen. «Es gibt für jeden Raum die passende Pflanze.» Wichtig ist zu wissen, in welche Himmelsrichtung der Raum ausgerichtet ist. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob er nach Süden oder Norden liegt. Da kommen völlig verschiedene Pflanzen in Frage.

