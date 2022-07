Pflanzen mit natürlichen Mitteln stärken

Berlin - Gesunde Pflanzen wachsen kräftig, blühen üppig und liefern eine wohlschmeckende Ernte. Schwache Pflanzen sind dagegen anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Wichtige Nährstoffe können hier helfen.

Zwei Möglichkeiten gibt es: Pflanzenstärkungsmittel aus dem Handel, quasi ein Vitamin-Präparat. Oder Sie setzen auf günstige und selbst herstellbare Hausmittel, die ebenfalls viele gute Inhaltsstoffe weitergeben. Man spricht hier gemeinhin von pflanzlichen Hilfsmitteln.

„Traditionell werden aus Kräuterblättern, Gemüse und Blütenstauden Jauchen, Brühen, Tees, Kaltwasserauszüge und Extrakte zubereitet“, zählt die Buchautorin Natalie Faßmann die verschiedenen Varianten auf. Die Rezepte basieren auf altem Gärtnerwissen und sie helfen den Pflanzen in erster Linie vorbeugend. Ein Schaden oder ein Schädlingsbefall kann mit diesen selbst hergestellten Hilfsmitteln nur auf ein erträgliches Maß reduziert werden.

Der natürliche Flüssigdünger: Die Jauche

Die Pflanzenjauche enthält viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff und Kalium. Sie kann aber auch dazu dienen, Schädlinge abzuschrecken.

In den gängigen Rezepturen werden ein Kilogramm frische oder 100 bis 200 Gramm getrocknete sowie grob zerkleinerte Pflanzenteile mit zehn Liter Wasser vermischt. Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu ) rät zu Regenwasser. Der Ansatz wird regelmäßig umrührt, damit Sauerstoff in die Mischung kommt. Dabei merkt man deutlich einen unangenehmen Geruch. „Rühren Sie einfach ein bis zwei Hände Urgesteinsmehl in die Jauche“, rät Nabu-Referentin Verena Jedamczik.