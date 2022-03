Saatgut aussäen oder kleine Pflanzen setzen?

Neustadt/Weinstraße - Tomaten, Gurken, Kräuter und viele Blühpflanzen kann man als Samen oder etwas später als kleine Setzlinge kaufen und in den Garten bringen. Was ist eigentlich besser?

Bei einigen Pflanzen dauert die Aufzucht aus den Samen viel zu lange. Die Gartenakademie nennt mehrjährige Pflanzen wie Erdbeeren und Rhabarber sowie Kräuter wie Thymian oder Liebstöckel als Beispiele. Will man auf jeden Fall selbst diese Pflanzen anziehen oder seinen Bestand vermehren, sollte man Ableger und Stecklinge nehmen oder den Wurzelstock teilen.

Viele Gemüse- und Kräuterpflanzen wie Tomaten, Paprika, Zucchini, Basilikum und Petersilie brauchen ebenfalls viel Zeit zur Aufzucht. Das ermöglicht die Witterung in Deutschland nicht - vor allem, weil die Pflanzen empfindlich auf Frost reagieren. Daher sollte man sie erst als kleine Pflanzen in den Gartenboden setzen.

In vielen Fällen könne man beides machen, aber nicht immer mache die Aussaat im eigenen Garten Sinn, so die Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Dafür gibt es mehrere Gründe:Also kauft man die Setzlinge im Verlauf des Frühjahrs oder man zieht die Samen selbst in Gefäßen im Haus ab Winterende vor und setzt sie später aus.