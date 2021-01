2 min

Schädlingsbefall an Stechpalmen schon im Winter vorbeugen

Mancher Schädlingsbefall an Pflanzen ist zwar nicht gefährlich, sieht aber nicht schön aus - so wie die Fraßgänge der Minierfliege an der Stechpalme, dem «Baum des Jahres 2021». Was lässt sich tun?

Von dpa