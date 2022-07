Warum sollte ich Beete mulchen?

Frankfurt/Berlin - Dieses bisschen Dreck kann ganz schön viel: Mulch ist mehr als nur eine etwas hübschere Bodendecke in den Beeten. Mulch ist eine Lösung für viele Probleme beim Gärtnern - und das längst nicht nur im Sommer.

Aber vorweg, wer noch nie davon gehört hat: Mulch ist eigentlich nichts anders als Abfall. Rindenmulch zum Beispiel - also klein gehäckselte Rinde von Bäumen, die man im Gartenbedarf säckeweise kaufen kann - ist ein Abfallprodukt der Forstwirtschaft. Es entsteht in der Regel beim Schälen der Baumstämme für die weitere Verarbeitung.

Gleiches gilt für Holzhäcksel oder Stroh. Auch Kakaoschalen und Kaffeesatz werden als Mulch verwendet. Der Vorteil dieser Varianten: Sie sehen ganz gut auf dem Beet aus, wenn man sich am Anblick der blanken Erde stört.

Wer einen Garten hat, hat Mulch aber auch kostenlos zur Verfügung: Man nimmt zur Abdeckung der Beete einfach den Rasenschnitt, das Herbst-Laub, Kompost und alle anderen Grünabfälle etwa vom Staudenschnitt oder Unkräut-Jäten. Letzteres sollte aber keine reifen Samen haben, sonst sät man über das Verteilen der Unkräuter im Beet die Pflanzen ja quasi erneut aus, so der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Er rät übrigens sogar, Gemüsereste als Mulch zu nutzen.

Im Sommer: Mulch als Wassergarant

All diese Materialien werden zwischen den Pflanzen auf die Erde gegeben sowie unter Gehölze. Denn diese Decke bietet dem Boden und den Pflanzen in ihnen Schutz und Nährstoffe:Es ist häufig zu trocken in unseren Sommern, die Pflanzen leiden Durst. Wenn wir ihnen Gießwasser geben, verdunstet ein großer Teil davon schneller, als das Substrat es speichern kann und die Wurzeln es aufnehmen können.