Angesagte Tischwäsche: Diese Trends sind aktuell

(Foto: pixabay.com / © FotografieLink)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Die passende Tischwäsche kann jedes Ambiente aufwerten. Deshalb ist es wichtig, die aktuell angesagten Farben und Designs genau zu kennen. Viele Inspirationen, Tipps und Tricks finden Sie an dieser Stelle. Zudem bietet es sich an, die Tischwäsche regelmäßig zu wechseln, damit bloß keine Langeweile aufkommt.

Die richtige Größe und Form in diesem Jahr

Wenn Sie auf der Website jubelis - der Spezialist für Wachstuch-Tischwäsche vorbeischauen, dann werden Sie gleich feststellen: Es gibt derzeit kaum festgelegte Trends, wenn es um die Formen und Größen der Tischwäsche geht. Stattdessen ist genau das angesagt, was Ihnen gefällt und am besten zum Tisch passt. Besonders beliebt sind zwar eckige Tischdecken, wenn diese allerdings nicht nur Tischform passen, greifen Sie ruhig zu runden Varianten. Ein anhaltender Trend ist ein recht großzügiger Überhang der Tischdecken. Die Tischwäsche soll nicht genau mit den Kanten des Tisches abschließen, sondern darf ruhig zwischen 20 und 40 Zentimeter darüber hinauslaufen.

Die dekorative Alternative um klassischen Tischtuch

Wenn Sie beim Essen ohnehin Platzdecken verwenden und gerne möchten, dass zum Beispiel das hochwertige Holz des Tisches nicht verdeckt wird, kommt ein Tischläufer infrage. Dieser hat eher einen schmückenden als einen praktischen Zweck. Besonders im Trend liegen solche Tischläufer die sehr schmal und einfarbig sind. Minimalismus ist in diesem Fall Trumpf. Verzichten sollten Sie hingegen auf grelle Farben oder allzu auffällige Muster. Ein Tischläufer bietet sich vor allem für einen hochwertigen Designertisch an, dessen Schönheit durch den Läufer lediglich ergänzt werden soll, aber nicht verdeckt.

Ganz ohne Tischdecke geht es auch

Wenn die Rede von moderner Tischwäsche ist, geht es nicht zwangsläufig um Tischdecken oder Tischläufer. Alternativ dazu können Sie sich auch für unkomplizierte Tischsets entscheiden. Besonders im Trend liegen dieses Jahr solche Sets, die aus natürlichen Materialien gefertigt wurden. Ob Leinen, Baumwolle oder Damast - Hauptsache, Sie entscheiden sich nicht für billiges Plastik. Besonders schön wirkt diese Art der Tischwäsche, denn Sie darauf achten, dass die Untersetzer für die Teller genau zu den Untersetzern für die Gläser passen. Bunt zusammengewürfelt Einzelteile aus verschiedenen Sets sind hingegen out und machen sich auch nicht gut, wenn Besuch kommt.

Tischdecken: Diese Materialien sind zeitgemäß

Sehr angesagt sind derzeit Tischdecken aus Wachstuch. Diese sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch leicht zu reinigen. Sie können ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und sind daher sowohl drinnen als auch draußen ein echter Zugewinn für jeden Tisch.

Auch Tischdecken aus Kunstfaser können alles andere als billig aussehen. Vor allem Polyester hat viele Anhänger und das hat gute Gründe. Die Kunstfasern trocknen sehr schnell, weshalb diese Tischwäsche auch draußen eingesetzt werden darf. Gemischt mit Baumwolle sind Kunstfasern immer eine mögliche Option, die weder teuer noch zu intensiv von der Pflege eher ist.

Sie wünschen sich etwas ganz Besonderes? Dann können Sie zu angesagten Tischdecken aus Damast greifen. Hier handelt es sich nicht um ein spezielles Material, sondern um eine Technik zum Weben. Je nach Lichteinfall glänzen die Tischdecken aus Damast. Sie schimmern einmal wie Seide, erinnern dann wieder eher an matte Baumwolle und schillern bei Sonnenschein sogar in verschiedene Farben. Natürlich unterscheidet sich Damast in seinen Eigenschaften, weil verschiedene Ausgangsmaterialien für die Herstellung verwendet werden. Welche Materialien das ganz konkret sind, erfahren Sie entweder in der Produktbeschreibung oder auf dem Etikett der Tischwäsche. Es gibt nicht nur Tischdecken aus Damast, sondern auch Platzdecken oder Untersetzer für verschiedenes Geschirr.