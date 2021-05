Deutschland baut Fertig - Zahl der Fertighäuser wächst

(Foto: pixabay)

Das eigene Heim ist für viele ein Segen: Endlich nicht mehr ewig Miete zahlen, sondern das eigene Heim abbezahlen. Diesen Gedanken haben sehr viele Verbraucher und genau aus diesem heraus entstehen immer mehr Einfamilienhäuser. Der Boom um die Fertighäuser steigt seit einigen Jahren stetig, was sich z.B. auf Grund des niedrigen Zinsniveaus leicht erklären lässt: Allein im Jahr 2019 wurden 101.569 Ein- und Mehrfamilienhäuser erbaut. Davon waren 21.171 Fertighäuser zu verzeichnen. Der Trend im Jahr 2020 und 2021 steigt weiter an.

Der Vorteil am Fertighaus

Der Vorteil an einem Fertighaus ist schnell gefunden. Es ist die Zeit, die einem bares Geld spart. Da ein Großteil der benötigten Teile im Werk vorgefertigt werden, kann der Rohbau eines Fertighauses innerhalb von zwei Tagen stehen. Je nach Anbieter und Wetterlage kann innerhalb weniger Wochen die Schlüsselübergabe stattfinden. Ein Fertighaus kann also vor allem im finanziellen und zeitlichen Bereich einige Vorteile bieten. Außerdem verfügen viele modern Fertighäuser über ein entsprechendes Energiesparkonzept.

Wo es Vorteile gibt, muss es aber auch Nachteile geben: Leider haben diese Art der Häuser einen geringeren Wiederverkaufswert. Zudem sind die Gestaltungsmöglichkeiten geringer als bei einem Massivhaus. Dem steht jedoch auch der meist geringere Preis gegenüber. Zudem gibt es andere Preisfaktoren abseits des Fertighauses – zum Beispiel die Lage.

Das Musterhaus als Vorlage

Bei der Fertigbauweise sind Musterhäuser immer wieder gern genutzte Mittel. Doch was ist ein Musterhaus? Hierbei handelt es sich um ein Ausstellungsstück, welches als Vorlage dienen kann. Dieses Haus kann von den Käufern betreten werden, es ist Realität und kann, zusammen mit den eigenen Ideen, am Ende das Vorbild für ein eigenes Haus werden. Das Musterhaus hat also einen entscheidenden Vorteil: Als Endverbraucher kann man sich die Häuser entsprechend anschauen und ein Gefühl für Räume und Größe bekommen.

