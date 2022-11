Grenzfeststellungen im Überblick

Jetzt teilen:

Wenn die Eigentumsgrenze unklar ist, kann eine Grenzfeststellung Abhilfe schaffen. Sie kann unangenehmen Auseinandersetzungen mit beispielsweise Nachbarn vorbeugen.

Sie ist eine hoheitliche Vermessung und regelt rechtsverbindlich die Herstellung und Abmarkung der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenze. Das Ergebnis der Grenzfeststellung erhalten die Eigentümer und Beteiligten per Grenzfeststellungs- und Abmarkungsbescheid in Form der Niederschrift und Skizze.

Eine Grenzfeststellung ist Teil der Katastervermessung und erfolgt auf Antrag der Eigentümer des betroffenen Grundstückes. In ein Grenzfeststellungsverfahren können nur Grenzpunkte einbezogen werden, die bereits im Liegenschaftskataster nachgewiesen sind. Eine Grenzfeststellung beinhaltet die vermessungstechnische Untersuchung der betreffenden Grenzpunkte in der Örtlichkeit und setzt voraus, dass für die Grenzuntersuchung ein maßgebender Katasternachweis zur Verfügung steht.

Voraussetzungen

Wenn der Katasternachweis nach einer sachverständigen Beurteilung für die geplante Grenzuntersuchung nicht maßgebend ist, gibt es die Möglichkeit, dass sich alle Eigentümer unter Moderation der Vermessungsstelle darauf einigen, dass der sinnvollste örtliche Verlauf der Grundstücksgrenze angenommen wird. Die Einigung wird durch einen Grenzfeststellungsvertrag hoheitlich verhandelt und festgelegt.

Kommt es zu keiner Einigung und der Grenzfeststellungsvertrag scheitert, werden die Eigentümer über die Vermessungsstelle auf den Rechtsweg nach §920 BGB verwiesen. Das Ende des Grenzfeststellungsverfahren ist dann, dass die betroffene Grenze im Liegenschaftskataster ab da an als „nicht feststellbare Grenze“ bezeichnet wird und die jeweiligen Flurstücke neue Nummern bekommen.

Gründe für die Grenzfeststellung

Es gibt verschiedene Anlässe für eine Grenzfeststellung. Es können bevorstehende Baumaßnahmen in Grenznähe bei unklarem Grenzverlauf oder ähnliche Gründe sein. Bei der Aufteilung neuer Baugrundstücke veranlasst die Stadt oder Gemeinde oft eine Grenzfeststellung durch bleibende Grenzmarkierungen, um den Bauherren ihr Grundstück in der Örtlichkeit aufzeigen zu können. Auch wenn vorhandene Grenzmarken zerstört oder verändert wurden, werden die Abmarkungen durch die Vermessungsstelle in einem Grenzfeststellungsverfahren erneuert.

Ablauf der Grenzfeststellung

Der Termin für die Vermessungsarbeiten, um eventuell vor Ort sein zu können, wird schriftlich oder telefonisch mitgeteilt, wenn Eigentümer und Kostenträger des betroffenen Grundstückes einen schriftlichen Auftrag für die Grenzfeststellung erteilt haben.

Bei der Grenzfeststellung werden die Grenzen untersucht und mit den bereits vorliegenden Unterlagen und Vermessungsrissen des Liegenschaftskatasters verglichen. Wenn es diesen Katasternachweis nicht gibt oder Widersprüche vorhanden sind, wird sich mit der Vermessungsstelle fachlich auf einen wahrscheinlichen Grenzverlauf mit den Eigentümern geeinigt. Auf Wunsch können die festgestellten Grenzpunkte auch zusätzlich örtlich abgemarkt werden.

Infos zum Grenztermin

Nach Ende der Vermessungsarbeiten, können die Eigentümer des jeweiligen Grundstücks von der Vermessungsstelle eine Einladung zu einem örtlichen Grenztermin erhalten oder schriftlich über die Grenzerneuerungen und deren eventuellen Abmarkung informiert werden.

In einer Urkunde, auch Grenzniederschrift genannt, werden Anerkennungserklärungen der Eigentümer ausgestellt. Damit ist die Grenze unveränderlich und sowohl für Grundstückseigentümer als auch deren nachfolgende Besitzer rechtlich verbindlich.

Kosten einer Grenzfeststellung

Die Kosten einer Grenzfeststellung sind abhängig von der Gebührenordnung des Landes Hessen, da es sich um eine hoheitliche Aufgabe handelt.

Grundlegende Parameter dafür sind beispielsweise die Anzahl der festzustellenden Grenzpunkte, deren Abmarkung und der Bodenrichtwert.

Die Gebühr für eine Grenzfeststellung gemäß Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVW) berechnet buck Vermessungen für Interessenten und Kunden und erstellt passend dazu eine unverbindliche Kostenschätzung.

Kosten der Grenzwiederherstellung

Grundsätzlich gilt bei buck Vermessungen der Grundsatz, „wer bestellt, der bezahlt“, womit der Antragssteller gemeint ist. Auch ist eine Kostenübernahme des Grenzfeststellungsverfahren privatrechtlich zwischen den Beteiligten möglich, sowie auch eine Kostenteilung.

Vorteile der Grenzfeststellung

Nach Abschluss der Grenzfeststellung haben die Eigentümer des jeweiligen Grundstückes eine Rechtssicherheit gegenüber ihren Grenznachbarn in Bezug auf die gemeinsamen Grundstücks- und Flurstücksgrenzen. Die Eigentumsrechte am Grund und Boden sind dann mit der Eintragung im Liegenschaftskataster und Grundbuch gesichert. Außerdem können die Grenzpunkte vor Ort je nach Bedarf dauerhaft durch Grenzmarken gekennzeichnet werden. Eine gesetzliche Abmarkungspflicht besteht allerdings in Hessen nicht.

