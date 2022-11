Neuer B2B One-Stop-Shop revolutioniert den Alltag im Baugewerbe

Founder: Christian Raisson & Philippe de Chanville. (Foto: ManoMano/Bruno Lévy/akz-i)

akz-i Der europaweit führende Online-Marktplatz für Heimwerken, Bauen und Garten feiert mit sechs erfolgreichen Jahren in Deutschland den Start von ManoManoPro.

Die ‚One-Stop-Shop‘-B2B-Plattform bzw. App soll das Einkaufserlebnis revolutionieren und den Alltag von deutschen Handwerkern erleichtern. 2019 zuerst in Frankreich eingeführt – dort hat sich inzwischen bereits jeder vierte Bauunternehmer auf der Profi-Plattform angemeldet –, folgten Spanien, Italien und Großbritannien. Wegen des großen Erfolgs werden die Services, die allen Branchen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Schreinern, Elektrikern, Malern, Installateuren, Landwirten, Restaurantbesitzern, Hoteliers, Kfz-Werkstätten oder Bauherren, jetzt in Deutschland eingeführt.

Die Plattform und die App bieten Gewerbetreibenden optimales Bestellen, das die Leistungsfähigkeit des Marktplatzes mit passgenau zugeschnittenen Produkten und Dienstleistungen kombiniert und so den Einkaufsprozess völlig neu aufstellt. Die Einführung stellt eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Online-Marktplatzes dar, denn seit der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 gehört in Deutschland die Digitalisierung für mittlerweile 55 Prozent der Gewerbetreibenden zur Existenzsicherung ihres Unternehmens laut dem Zentralverband des deutschen Handwerks dazu.

Gewerbetreibende erhalten über die Plattform und App Zugriff auf eine große und beständige Auswahl an Produkten großer Marken und müssen nicht mehr in zig verschiedene Geschäfte gehen, um alles zu bekommen, und können so zeit- und kosteneffizienter arbeiten. Bestellungen können direkt an die Projektorte oder Baustellen geliefert werden. Mehrere Projekte lassen sich so gleichzeitig aus der Ferne verwalten.

Ein Team von Spezialisten, die von Montag bis Freitag (8 – 18 Uhr) per Telefon, E-Mail oder Online-Chat erreichbar sind, hilft bei der Entscheidungsfindung und gibt Auskunft zu Produkten für jedes Projekt.

Die Plattform und die App werden bereits von vielen Gewerbetreibenden in ganz Europa geschätzt. 92 Prozent der Kunden sind der Meinung, dass sie damit Zeit sparen können, 98 Prozent finden die Bestellung einfach und 92 Prozent sind der Ansicht, dass ihre Bedürfnisse verstanden werden. Die App wurde kürzlich mit dem LSA 2022 Innovationspreis für den Einzelhandel in Frankreich ausgezeichnet und hat im App Store 4,6/5 Bewertungen erhalten. Mit der App haben Profis direkt auf dem Handy einen schnellen Zugang zu allen Funktionen und Vorteilen von ManoManoPro.

