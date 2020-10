Rainer Schorr. „Wir müssen Gentrifizierung auch als Chance begreifen“

(Foto: DLE AG)

Logistik zieht an

Laut CBRE wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in Deutschland Logistikimmobilien im Wert von rund 3,8 Milliarden Euro gehandelt. Das ist ein Plus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zur Orientierung: Wegen des insgesamt starken ersten Quartals belief sich das Transaktionsvolumen am gesamten Gewerbeimmobilienmarkt auf 29,4 Milliarden Euro und ein Plus von einem Drittel.

„Immobilien- und Handelsexperten rechnen gleichermaßen damit, dass die CoronaPandemie den Handel zu mehr Onlinehandel beschleunigt“, sagt Rainer Schorr. „Zudem hat die Krise die hohe Systemrelevanz der Logistikbranche als Bindeglied im Produktionsprozess sowie bei der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs verdeutlicht.“ Entscheidend beeinflusst werde die Flächennachfrage dabei durch den Kampf um die „letzte Meile“ im E-Commerce-Geschäft.

Das verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. So hat durch größerer Volumen an Same Paybeziehungsweise Next Day-Bestellungen auch die Relevanz von Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP) zugenommen. Im Jahr 2018 stieg das Sendungsvolumen der Kurier-, Express- und Paketsendungen in Deutschland um 4,9 Prozent auf insgesamt 3,52 Milliarden Sendungen. Somit wurden je Zustelltag etwa zwölf Millionen Sendungen befördert.

Betrachtet man die Entwicklung der Sendungsvolumina in den vergangenen Jahren, ist ein stetiges Wachstum zu erkennen. „Setzt sich dieser Trend fort, sind 2023 mehr als 4,4 Milliarden Sendungen zu erwarten“, sagt Rainer Schorr. „Das wäre eine Verdoppelung des Sendungsvolumens gegenüber dem Jahr 2009.“ Folglich steige auch der Bedarf an KEPLogistikimmobilien.

Fazit: Wenn mehr Pakete verschickt werden, werden mehr Umschlagplätze und Lagerhallen für die Logistik benötigt. Das hat wiederum zur Folge, dass viele Investoren Geld einsammeln, um Großvolumig in paneuropäische und globale Logistik zu investieren, weil sie bei den Hallen mit steigenden Mieterträgen rechnen. In einer Umfrage der Ratingagentur Scope gaben 73 Prozent der befragten Anbieter von Logistikinvestments an, dass sie – trotz Coronakrise – Mietpreiszuwächse bei Logistikimmobilien in den kommenden drei Jahren erwarten.

Einzelhandel wird zum Ladenhüter

Quasi spiegelbildlich verläuft die Entwicklung im Einzelhandelssegment. Dort wirkt die Corona-Krise als Katalysator des sich bereits vollziehenden Strukturwandels, innerhalb dessen der Filialabbau bei Karstadt nur die Spitze des Eisbergs ist. „Einzelhandelsexperten gehen davon aus, dass etwa 25 Prozent der Flächen im stationären Einzelhandel nicht mehr benötigt werden“, berichtet Rainer Schorr. „Viele Eigentümer planen inzwischen partielle Umnutzungen zum Beispiel zu Coworking-Spaces, Fitness oder Mikrologistik. Abgesehen vom Foodbereich ist daher im stationären Einzelhandel mit einem flächendeckenden Rückgang der Marktmieten zu rechnen. Einnahmen aus Umsatzmietverträgen werden ebenfalls kurzfristig deutlich, aber auch perspektivisch generell sinken.“ Mietausfälle durch Konkurse auch von größeren Filialisten seien in den kommenden Monaten möglich.

Diese trüben Aussichten schlagen inzwischen auch auf die Transaktionsmärkte durch. Im zweiten Quartal lag das Volumen laut CBRE bei 2,32 Mrd. Euro und damit um 8,4 Prozent unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 2010 bis 2019. Vor allem Highstreet-Objekte und Shopping-Center haben dabei spürbar an Zuspruch verloren, was sich auch in der Preisentwicklung zeigt. Nach den Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken lagen die Preise für Einzelhandelsimmobilien im zweiten Quartal 2020 im Vergleich um 1,3 Prozent unter den Vorjahreswerten.

Büro bleibt gefragt

Bei Büroimmobilien hingegen gab es einen Anstieg. Sie verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent. Das Transaktionsvolumen ging im zweiten Quartal zwar laut CBRE deutlich um 31,9 Prozent zurück, erreicht bedingt durch ein sehr starkes erstes Quartal immer noch einen Zuwachs von fünf Prozent, sodass in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 12,8 Mrd. Euro umgesetzt worden sind. „Aktuelle Zahlen vom Arbeitsmarkt deuten zu dem darauf hin, dass die deutschen Büroimmobilienmärkte insgesamt gut durch die Krise kommen könnten“, sagt Rainer Schorr. Momentan ist jedenfalls nicht zu befürchten, dass die coronabedingte Ausweitung des Home-Office zu nachhaltigen Leerständen an den Top-7-Standorten führen wird.“ Selbst bei Co-Working Angeboten seien allenfalls kurzfristigen Herausforderungen befürchten. Diese würden durch langfristige Chancen jedoch aufgewogen werden könnten.

In Branchenkreisen ist man sich insgesamt einig, dass hochwertiger Büroraum in den begehrten Lagen knapp bliebt – trotz teilwiese gut gefüllter Entwicklungspipeline. „Maklerverweisen auf Gespräche mit Eigentümern und potenziellen Mietern, die keine Abschläge auf mögliche Vertragsmieten, sondern eher eine Stabilisierung bei den Spitzenmieten erwarten ließen“, sagt Rainer Schorr. „Das trifft sich auch mit unseren Erkenntnissen. Viele Unternehmen sind auch weiterhin bereit, für hochwertige Büroflächen hohe Preise zu zahlen.“ Zugleich steige die Preissensibilität bei Mietern mit einem hohen Flächenbedarf, was die Chancen von Neuentwicklungen in einigen B-Lagen erhöhe. „Veralteter Bürobestand in B-Lagen dürfte hingegen gemeinsam mit Restaurants, Hotels, Freizeitimmobilien mit teils deutlichen Mietrückgängen konfrontiert werden und somit zu den Verlierern der Krise zählen, wohingegen Rechenzentren durch den Digitalisierungsschub zu den Gewinnern der Krise gehören werden. Da sich das Versorgungs- und Sicherheitsbedürfnis aller Voraussicht nach verstärken wird, ist ebenso bei Pflege- und Gesundheitsimmobilien mittel- bis langfristig mit steigender Nachfrage zu rechnen“, so Rainer Schorr abschließend.