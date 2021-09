1 min

Keine Zweckentfremdung: Immobiliennutzung als Zweitwohnung

Was mache ich in meiner Wohnung? In dieser Frage dürfen Mieter frei entscheiden. Gefällt es dem Vermieter nicht, dass eine Wohnung als Zweitwohnung genutzt wird, ist das kein Grund für eine Kündigung.

Von dpa