An heißen Sommertagen bei Sonnenaufgang gießen

Manche Pflanzen, insbesondere jene im Topf, brauchen bei extrem heißer Witterung ohne Regen auch zweimal am Tag unsere Hilfe. Dann sollte man ebenfalls am besten am Morgen und spät abends gießen. Aber auf keinen Fall in den heißen Stunden des Tages - also ab Mittag bis in den Abend hinein.