Bäume frühzeitig statt radikal schneiden

Dresden (dpa/tmn) - . Misteln siedeln sich häufig auf Apfelbäumen, aber auch auf anderen Obstbäumen sowie auf Linden, Ahornen und Pappeln an. Die Halbschmarotzer docken sich über ihre Saugwurzeln an andere Pflanzen an und entziehen ihnen Wasser. Besonders schon geschwächte Bäume können sich dagegen kaum wehren und werden noch schwächer.