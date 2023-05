Dahlien pflanzen: So setzen Sie die Sommerblumen richtig

Die vorgetriebenen Dahlien in Töpfen werden ab Mitte Mai dauerhaft in den Garten gestellt. Sie sind dann zu kräftigen Horsten herangewachsen. „Jetzt erkennt man auch schon Lücken in den Beeten, so dass man die Töpfe einfach dorthin stellt oder an dieser Stelle in den Boden eingräbt“, sagt Sarah Stiller.