Den Standort beachten

Nicht jede Pflanze gedeiht an jedem Standort gleich gut – manche benötigen Sonne, andere wachsen im Schatten. Es gibt Stauden für feuchte oder lehmige Böden, und solche, die trockenheitsverträglich sind. Und während sich Rhododendren und Azaleen in sauren Böden wohlfühlen, bevorzugen Flieder und Lavendel neutralen oder kalkhaltigen Boden. Damit die Pflanzen im Beet gut wachsen, ist es daher wichtig, sich darüber zu informieren, welche Ansprüche sie an den Standort haben. Standortgerechte Pflanzungen verbrauchen weniger Ressourcen, also Wasser und Dünger und man hat weniger Arbeit.