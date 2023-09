Friedliches Miteinander mit Gartenkreuzspinnen & Co.

Und auch wer Sorge hat, dass die achtbeinigen Webkünstler ins Haus kommen, kann beruhigt sein: „Während einige Spinnen gern in feuchtwarmen Hauskellern Unterschlupf suchen, bleiben Gartenkreuzspinnen an ihrem angestammten Platz im Grünen“, so Judy Kolster. „Gartenkreuzspinnen sind äußerst standorttreu und verirren sich nur äußerst selten ins Haus oder in die Wohnung.“ Stattdessen suchten sie zum Winter hin ein Versteck unter Baumrinden, zwischen den dichten Nadeln von Nadelbäumen oder unter der Erde.