Frostkeimer aussäen: Manche mögen's kalt

Börnhöved (dpa/tmn) - . Was weckt Sie am frühen Morgen auf - eine kalte Dusche? So geht es auch manchen Pflanzen, die besonders früh im nächsten Frühjahr austreiben wollen. Ihre Samen müssen den frostigen Kältereiz des Winters erleben, um etwas später aufzuwachen und zu treiben.