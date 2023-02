Frühlingsblüher immer leicht feucht halten

Bonn (dpa/tmn) - . Primeln, Gänseblümchen oder Hornveilchen - damit lässt sich bereits der Frühling in die Wohnung oder auf den Balkon holen. Am besten stehen die Pflanzen an einem sonnigen bis halbschattigen Platz im Freien, heißt es von der Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ) im Zentralverband Gartenbau.