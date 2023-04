Fünf Tipps zum Gärtnern für kleine Budgets

Viele andere Pflanzen, vor allem im Gemüsebeet, werden durch Samen am günstigsten vermehrt. Zum einen sind sie im Einkauf viel preiswerter als bereits gezogene Pflanzen. Zum anderen kann man in der Folgezeit deren Nachwuchs sammeln. „Tomaten, Kürbis, Ringelblume und Schnittlauch bilden reichlich Samen für eine eigene Pflanzenvermehrung“, so Kim Sharon Leary.