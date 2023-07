Gummibänder vom Gemüse-Einkauf: Todesgefahr für Vögel

Betroffen ist zum Beispiel der Weißstorch. Dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) werden immer wieder tote Weißstörche gemeldet, bei denen verschlungene Gummibänder im Magen gefunden wurden. „Die Vögel halten die elastischen Gummibänder wegen Form und Konsistenz für Regenwürmer, eine ihrer Leibspeisen“, so Weißstorch-Expertin Oda Wieding vom LBV. „Die Tiere sind dabei nicht in der Lage, den Irrtum am Geschmack zu erkennen.“