Herbstlaub den Pflanzen zurückgeben

Bornhöved (dpa/tmn) - . „Alles, nur nicht in die Tonne!“ - so lautet der Rat von Gärtnerin Svenja Schwedtke zum Herbstlaub. Denn was wie lästiger Grünabfall erscheint, der Straßen und Gärten bedeckt und Arbeit macht, ist eine wertvolle Ressource für unsere Gartenböden. Hier einige Möglichkeiten: