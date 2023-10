Heute ans Klima von morgen denken

Berlin (dpa/tmn) - . Der Wunsch nach einem neuen Baum im Garten ist da - doch wie sich Klima und Umweltbedingungen in den nächsten Jahrzehnten entwickeln und welche Arten dabei gut bestehen, das ist nicht so einfach zu sagen. Also sollte man sorgfältig überlegen, welcher Baum am besten zum eigenen Grundstück passt.