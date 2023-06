Insektenschutz: Sind Geranien auf dem Balkon tabu?

Und der sieht so aus: Man pflanzt dennoch seine Lieblings-Balkonblumen wie Geranien, Petunien und Stiefmütterchen. Diese Dauerblüher wirken toll aus der Ferne und bringen Struktur in die Bepflanzung, so die Stiftung. Aber man setzt eben nicht nur sie in die Kästen, sondern dazwischen auch Pflanzen, die Mehrwert für Insekten haben.