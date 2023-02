Kälte laut Wetterdienst kein Problem für Pflanzen

Zum Wochenende zieht nach der Vorhersage des DWD eine Kaltfront mit Minusgraden und Schneefällen über Deutschland hinweg. Arktische Kaltluft sei in Sicht, die die Temperaturen sinken lasse. Im Bergland und am Alpenrand soll es nochmals richtig winterlich werden. Die Tiefsttemperaturen pendeln dabei um den Gefrierpunkt, in den Nächten gibt es verbreitet wieder Frost.