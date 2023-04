Kohl ab dem Frühjahr vor Schädlingen schützen

Münster (dpa/tmn) - . Die Samen und Pflanzen von Kohlgewächsen sollten bis zur Ernte mit einem Netz bedeckt sein. Das schützt sie gut vor den Maden der Kohlfliege. Diese fressen sonst die Wurzeln an und der Kohl stirbt in der Folge ab, so der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Geeignete Netze gibt es im Gartenfachhandel.