Mit Stock und Strahl gegen Raupen und Läuse

Veitshöchheim (dpa/tmn) - . Draußen ist es jetzt langsam richtig warm und trocken, Sommer. Doch das schöne Wetter bietet auch beste Bedingungen für Blattläuse und Gespinstmotten, die sich im Garten dann besonders stark vermehren. Man sieht's an den Gespinsten, die sich in Sträuchern und Bäumen breit machen oder verkrüppelten jungen Trieben. So kommen Sie den so genannten Schädlingen auf natürliche Weise bei.