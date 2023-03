Neue Orchideen-Art in Japan entdeckt

Umso überraschter waren die Forscher, dass die neue Art in völlig unscheinbaren Umgebungen wie Parks und selbst auf Balkonen wächst. Mit ihren rosafarbenen Blütenblättern gleiche sie künstlerischen „Glasarbeiten“, beschreiben die Wissenschaftler im „Journal of Plant Research“ ihre Entdeckung. Die neue Art gehört zur Gattung der Spiranthes, die bekannteste in Japan und seit Jahrhunderten hoch geschätzt.