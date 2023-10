Noch im Herbst pflanzen? Wasser muss gut abfließen können

Viele Pflanzen wachsen nun nicht mehr so stark, daher ist eine dichtere Pflanzung möglich. Besonders schön sieht etwa ein Wechsel zwischen hohen und niedrigen beziehungsweise stehenden und hängenden Pflanzen aus, so die Experten. So bietet sich etwa eine Kombination verschiedener Gräser an, wie Lampenputzer- oder Federborstengras (Pennisetum), Rutenhirsen (Panicum), Seggen (Carex) oder niedrigem Chinaschilf (Miscanthus).