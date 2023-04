Pflanztipps für die Rote Bete im Gemüsebeet

Claudia Weigel empfiehlt, das Samenkorn ein- bis eineinhalb Zentimeter tief in den Boden zu geben. Markus Puffert achtet hingegen darauf, dass der Samen in eine Tiefe kommt, an der der Boden noch etwas feucht ist - was bei sandigen Böden möglicherweise erst bei vier Zentimetern der Fall ist.