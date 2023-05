Regenwasser gefällt Pflanzen am besten

Das Regenwasser-Sammeln klappt übrigens gut mit einem Regendieb. So werden Einsätze bezeichnet, die in ein Fallrohr eingebaut werden. Bei Regen öffnet man deren Klappe und leitet das Wasser in eine bereitgestellte Tonne um. Einige Modelle haben auch ein integriertes Sieb, das etwa Laub und andere größere Partikel aus dem Wasser herausfiltert.