So bringen Sie Ihre Gartenmöbel wieder zum Strahlen

Köln (dpa/tmn) - . Das Holz ist ausgeblichen, am Metall hat sich Rost gebildet oder der Kunststoff sieht einfach nicht mehr so frisch aus wie im letzten Jahr. Egal welches Material - mit der richtigen Pflege kann man jedes Gartenmöbel wieder etwas aufhübschen. Michael Pommer von der DIY Academy in Köln gibt Tipps zur Reinigung, damit Sie mit frühlingsfrischen Möbeln in die Gartensaison starten können.