So machen Sie den Garten jetzt winterfest

Vor dem ersten Frost sollten nicht oder nur bedingt winterharte Kübelpflanzen, wie z.B. Passionsblumen oder Oleander in einen hellen, frostfreien, aber kühlen Raum umgesiedelt werden, empfiehlt Jörg Korfhage, Gartenexperte der DIY Academy. Das ist leichter gesagt als getan, da die Räume in Häusern meist entweder zu warm oder zu dunkel sind. Gegen die Dunkelheit helfen spezielle Pflanzenlampen, die es in energieeffizienter LED- oder Energiespar-Ausführung gibt.