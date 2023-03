So wirken Narzissen im Garten intensiver

Für etwas mehr Extravaganz, aber gleichzeitig auch Robustheit steht die Sorte 'Tahiti'. Sie hat gefüllte gelbe Blüten, in deren Mitte sich ein paar kürzere, orangerote Blätter mischen. Auch 'Blushing Lady' und 'Pink Charme' „spielen mit einem mehr oder weniger kräftigen Apricot in der Blütenmitte“, so Gärtnerin Malin Lüth. Damit sind die Sorten trendverdächtig. Denn angesagt sind laut der Expertin hell-orange Varianten.