Spinnmilben befallen im Winter Zimmerpflanzen

Man findet Spinnmilben vor allem an den Rückseiten der Blätter, wo sie an den Pflanzenzellen saugen. Das hinterlässt kleine, gelblich-weiße Sprenkel an den Blättern. Diese werden in der Folge eines stärkeren Befalls fahl, dann gelblich und sie trocknen ein. Teils sind Blätter und ganze Triebe mit feinen Gespinsten überzogen, so der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW.