Starke Pflanzen für trockene Sommer

Damit die mediterranen Pflanzen es nicht zu nass an den Wurzeln haben, rät der Pflanzplaner Hermann Gröne aus Nettetal (NRW) zu einer Mulchschicht mit Splitt. So trocknet die oberste Bodenschicht rascher ab. Und diese Pflanzen sollten in einen Boden kommen, der durchlässig für Wasser ist. „Die mediterranen Schönheiten haben auf einem schweren Ton und Lehmböden nichts verloren“, so Gröne.